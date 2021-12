Ellerstadt. Helmut Rentz, 40 Jahre lang Bürgermeister von Ellerstadt, soll Ehrenbürger der Gemeinde werden. Das beschloss der Rat in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr einstimmig. Den Antrag hatte die SPD-Fraktion gestellt.

In dieser Zeit sei es in Ellerstadt zu wichtigen Entscheidungen gekommen, hieß es in dem Antrag zur Begründung. Rentz baute bei Übernahme des Amtes die Schulden der Gemeinde ab und hinterließ Rücklagen in Millionenhöhe. Unter anderem entstanden unter seiner Führung vier größere neue Baugebiete und ein Gewerbegebiet, er stritt erfolgreich für den Erhalt der Rhein-Haardtbahn und der Grundschule im Ort.

Tempomessgeräte werden angeschafft

Der Rat hat außerdem beschlossen, zwei flexible Geschwindigkeitsmessgeräte für insgesamt 3800 Euro anzuschaffen, die unter anderem nach beiden Seiten Geschwindigkeiten messen können. Gute Nachricht für die Steuerzahler: Ellerstadt erhöht seine Steuerhebesätze für kommendes Jahr noch nicht. Allerdings war sich der Rat jedoch einig, dass man bei den Haushaltsberatungen für 2023 eine moderate Anhebung in Erwägung zieht. Die Gemeinde hat eine Spende von 1000 Euro aus der Emil und Martha Schlarb-Stiftung bekommen für einen Schallschutz im EllCafe, das ehrenamtlich betrieben wird.