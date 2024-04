Die Ellerstadter Helmut und Heidi Rentz Bürgerstiftung will vor dem Bürgerhaus einen Gedenkstein aufstellen. Das hat die Stiftung mitgeteilt. Der Gedenkstein soll an die Eheleute Helmut und Heidi Rentz erinnern, die die Stiftung gegründet haben und in Anerkennung der Verdienste von Helmut Rentz als Bürgermeister zu verstehen seien. Die Entscheidung für die Platzierung vor dem Bürgerhaus soll nun dem Gemeinderat vorgelegt werden. Die Stiftung hat in ihrer jüngsten Sitzung nach eigenen Angaben ihr langjähriges Mitglied im Stiftungsrat, Rösel Becker, verabschiedet. Sie habe aus gesundheitlichen Gründen ihr Mandat niedergelegt. Neu im Stiftungsrat ist Martin Schwarzweller.