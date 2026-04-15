Manchmal fehlt in einer aussichtslosen Situation der Glaube, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Eine Geschichte in der Bibel macht Autorin Rita Vogel jedoch Hoffnung.

Eine der – meiner Meinung nach – schönsten Hoffnungsgeschichten steht in der Bibel. Nach dem Tod Jesu wollten zwei Jünger Jerusalem so schnell wie möglich verlassen. Sie hatten die Kreuzigung Jesu und seinen Tod ganz nah miterlebt. Jesus hatte ihnen alles bedeutet. Und nie hatten sie sich vorstellen können, ohne ihn durchs Leben zu gehen.

Die beiden machten sich auf den Weg nach Emmaus. Auf dem Weg schwiegen sie und hingen ihren Gedanken nach. Wie sollte es nun weitergehen? Was hatte es zu bedeuten, dass Maria aus Magdala behauptete, das Grab Jesu sei leer gewesen? Schließlich brach einer das Schweigen und schüttete seinem Freund das Herz aus. Auch der Freund erzählte von seinen Eindrücken der letzten Tage. Alles schien so hoffnungslos. Beide Jünger waren in ihr Gespräch vertieft, als ein Fremder zu ihnen trat und ihnen zuhörte.

Was die Schriften angekündigt hatten

Er fragte sie: „Worüber redet ihr?“ Sie erzählten dem Fremden alles, was in Jerusalem geschehen war – und dass sie gehofft hätten, Jesus sei der Retter.

Der Fremde hörte ihnen zu und sagte: „Wieso versteht ihr denn nicht? Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden, sterben und auferstehen?“ Und er erzählte ihnen, was in den alten Schriften stand. Die beiden Jünger erinnerten sich an die Zeit mit Jesus und daran, dass er gesagt hatte, er würde immer bei ihnen sein.

Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn, zu bleiben. Da ging der Fremde mit und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es ihnen. Da erkannten sie ihn: Es war Jesus. Im nächsten Augenblick war er nicht mehr zu sehen. Sie konnten es kaum glauben.

Alles erschien ihnen viel heller. Ihre Hoffnung kehrte zurück. Voller Freude eilten sie noch in derselben Nacht nach Jerusalem zurück, um den anderen von ihrem unglaublichen Erlebnis zu berichten.

Und plötzlich tut sich ein Weg auf

Manchmal ist es auch in unserem Leben so: In einer aussichtslos erscheinenden Situation fehlt uns die Hoffnung, dass es sich wieder zum Guten wendet. Doch gerade in der Bibel gibt es viele Beispiele für überraschende Wendungen, mit denen die Betroffenen nicht gerechnet hatten.

Sie können auch uns die Zuversicht vermitteln, dass sich ein Ausweg findet. Geben wir also die Hoffnung nicht auf.

Die Autorin

Rita Vogel ist Religionslehrerin in Altleiningen und Kerzenheim.