Der geplante Rekordflug mit einem vollelektrischen Flugzeug von der Schweiz auf die Nordseeinsel Norderney, bei dem die Maschine am Sonntagabend in Bad Dürkheim zwischenlanden sollte, verschiebt sich um einen Tag. Das teilt der Flugsportverein Bad Dürkheim mit, der seinen Flugplatz für das Vorhaben bereitstellt. Als Grund nennen die Veranstalter das schlechte Wetter. Nach Möglichkeit soll die Velis Electro daher am Montag abheben. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter elektro-weltrekordflug.eu.