Auch wenn in diesen Februartagen die Bäume und Sträucher noch weitgehend kahl sind: Für ansehnliche Spiegelungen sorgen sie trotzdem mit ihrem Gezweig, so wie hier am westlichen Ortsrand von Friedelsheim.

Hier wurde vor Jahren parallel zum Lauf des Schwabenbachs eine weitere Einrichtung zur Regenrückhaltung angelegt. Inzwischen beherbergt das Gelände etliche Stauden und Gehölze, darunter sehenswerte Weiden. Wenn die Fläche teilweise unter Wasser steht, ergeben sich reizvolle Spiegel-Effekte.

Einfallendes Licht sorgt für Spiegelung

Hierfür genügt schon ein Teil des einfallenden Lichts. Die glatte Wasseroberfläche wirft Lichtstrahlen im gleichen Winkel zurück, sodass die Landschaft doppelt erscheint und auf dem Kopf steht.