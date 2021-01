Spaziergangentdeckungen und Himmelsphänomene – in unserer Reihe „Fotos für Freude“ suchen wir solche und weitere Motive, die ein wenig Licht in die trüben Zeiten der Pandemie bringen sollen. Wer mitmachen möchte, schickt sein Bild an redduw@rheinpfalz.de.