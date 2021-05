Auch für die Reitvereine hat sich durch Corona einiges verändert: Trotz Kontaktsperre müssen die Pferde versorgt und bewegt werden. Seit Montag ist zwar eingeschränkter Reitunterricht wieder möglich, an einen geregelten Betrieb sei aber nicht zu denken, sagt Regina Ohlemeyer vom Reiterverein Bad Dürkheim.

Für die Reitvereine bedeuten die Corona-Maßnahmen große Herausforderungen: Sie müssen sich um die Pferde kümmern, gleichzeitig aber die Kontaktsperre und andere Einschränkungen einhalten. Regina Ohlemeyer vom Reiterverein Bad Dürkheim erzählt: „Seit März dürfen nur noch wenige Personen die Reitanlage betreten, um die Pferde zu versorgen.“ Die Trainer kümmerten sich nun darum, dass die Schulpferde ausreichend Bewegung haben. Einer der Stallhelfer sei außerdem zur Zeit in seinem Heimatland Polen und könne nicht zurück. Deshalb müssten die Pferdebesitzer teilweise beim Ausmisten und Füttern mithelfen. Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und ein Abstand von zwei Metern zwischen den Besuchern gelten natürlich auch in der Anlage, erklärt Ohlemeyer. Jeder Pferdebesitzer oder Reitbeteiligung habe zwei Stunden pro Tag Zeit, um sich um das Pferd zu kümmern.

Seit Montag gibt es aber endlich Erleichterungen: Einzelunterricht sei wieder erlaubt, so Ohlemeyer. Dafür habe sich der Verein zunächst ein Konzept überlegen müssen. „Wir haben alle Reitstunden über den Tag aufgeteilt und so organisiert, dass jedes Schulpferd nur einmal am Tag fertig gemacht werden muss.“ Damit es möglichst keine Berührungspunkte zwischen den Personen gibt, dürften auch nur Reiter kommen, die ihre Pferde selbstständig vorbereiten und ohne Hilfe aufsitzen können. Und um die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig in der Anlage sind, zu reduzieren, werde auf die Faustregel geachtet, dass pro Pferd beziehungsweise Reiter 200 Quadratmeter Reitfläche zur Verfügung stehen müssen.

„Ein Batzen Geld, der jetzt fehlt“

„An einen regulären Betrieb ist aber noch lange nicht zu denken“, sagt Ohlemeyer. Denn im Reitverein werde nicht nur geritten: Ein weiteres Standbein des Vereins sei das Voltigiertraining, vor allem für Kinder. Dabei handelt es sich um akrobatische Übungen, die die Kinder gemeinsam auf einem Pferd ausüben, das im Kreis läuft. „Voltigieren ist ein Gruppensport, mit viel Körperkontakt. Das ist gerade einfach nicht möglich“, so Ohlemeyer. Insgesamt gebe es normalerweise um die 70 Voltigier-Kinder, die regelmäßig auf dem Hof in Dürkheim trainieren. „Normalerweise fiebern wir immer auf das große Voltigier-und Pfingstturnier hin“, sagt Ohlemeyer. Das Turnier war für heute und morgen geplant und musste, wie alle Veranstaltungen, abgesagt werden. Mit solchen Turnieren bezahle der Verein vor allem Kosten für Modernisierungen, Instandhalten und Renovierungen an der Anlage. In den Osterferien gebe es normalerweise Reitabzeichenlehrgänge, Ferienkurse, Ponykurse, Dressur- und Springlehrgänge – alles sei abgesagt worden. Genauso auch das große Pfingstturnier. „Das ist schon ein Batzen Geld, der dem Verein jetzt fehlt“, so Ohlemeyer. Knapp 55 Pferde versorge der Verein. Der Verein hoffe daher auf Sponsoren, um im Notfall in diesem Jahr auch ohne Turniere Modernisierungsmaßnahmen bezahlen zu können.

Im Reit- und Fahrverein Weisenheim am Sand sieht es ähnlich aus: „Die Einnahmen durch den Reitunterricht fallen momentan komplett weg. Daher haben wir einen Spendenaufruf an die Eltern der Reitschüler geschickt und unsere Situation dargestellt“, erklärt die Zweite Vorsitzende des Vereins, Monika Reichert. Auch hier seien Veranstaltungen wie das Dressurturnier und der Reitertag abgesagt worden. Auch an das Springturnier im Juni glaube Reichert nicht mehr. „Das sind alles Einnahmen, die flöten gehen.“

Zwei Stunden pro Tag

Dankbar sei sie in der Krise für die Hilfe des Pferdesportverbands Rheinland-Pfalz und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die schnell über aktuelle Regelungen informiert hätten. „So hatten wir schnell einen Notfallplan, den wir einhalten konnten“, erzählt Reichert. Über Anwesenheitslisten und Zeitbeschränkungen werde organisiert, dass nie mehr als acht Leute gleichzeitig in der Reitanlage sind. Um sich um die Pferde zu kümmern, haben die Reiter nun zeitversetzt je zwei Stunden am Tag Zeit: „Ich bin zum Beispiel immer von 11 bis 13 Uhr auf dem Gelände“, sagt Reichert. Außerdem habe der Verein Hygienemaßnahmen ergriffen. „Jeder, der die Anlage betritt, muss erst die Hände waschen“, erklärt die Reiterin.

Und die zwei Meter Mindestabstand müssten natürlich auch eingehalten werden. Sie sei begeistert, wie gut ihr Verein die Regelungen umgesetzt habe: „Anfangs waren alle irgendwie misstrauisch. Inzwischen funktioniert es sagenhaft gut.“ Für die Versorgung der Pferde seien genug Leute da: „Wir wissen aber auch, was auf dem Spiel steht. Pferde sind nicht wie Tennisschläger, die man einfach in die Ecke stellen kann.“ Das Training für die Turnierpferde wurde nun eine Weile heruntergefahren. Wenn es wieder los geht, müsse auf die Pause Rücksicht genommen werden: „Die Pferde müssen langsam wieder an das Training herangeführt werden, wie bei einem Leistungssportler“, sagt Reichert.