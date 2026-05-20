Während es im Parcours nebenan um Piaffe und Oxer gehen wird, bietet der Reiterverein Bad Dürkheim abseits davon beim Pfingstturnier ein Rahmenprogramm für Kinder an. In der Zeit von 13 bis 13.30 Uhr ist am Pfingstmontag ein Ponyreiten geplant. Vom Rücken der Ponys geht es dann in die Arena von Stift und Glitzer. Beim Kinderschminken, das ebenfalls um 13 Uhr beginnt, verwandeln sich die Gesichter der jungen Besucher in kleine Kunstwerke. Darüber hinaus bietet der Verein Parcoursbesichtigungen an.

Das große Pfingstturnier des Reitervereins Bad Dürkheim findet vom 23. bis 25. Mai auf dem Vereinsgelände in der Bruchstraße 38 statt und wartet mit einem neuen Konzept auf. Am Samstag finden Dressurprüfungen bis zur Klasse S statt, sie beginnen um 8 Uhr. Am Sonntag und Montag, ab 9 Uhr beziehungsweise 8.30 Uhr, erleben Besucher Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M.