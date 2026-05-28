Der Reiterverein Bad Dürkheim bietet bei seinem Pfingstturnier mehr als nur Sport. In diesem Jahr hat er sich eine besondere Aktion einfallen lassen.

Wer in der Spitze bis zu 700 Menschen auf seiner Anlage versammeln kann, der muss vieles richtig gemacht haben. Der Reiterverein Bad Dürkheim kann mit Stolz auf sein dreitägiges Pfingstturnier zurückblicken. Dass der Veranstalter auch neue Wege beschritt, zahlte sich sicher auch aus.

„Es war ein sehr schönes und abwechslungsreiches Turnier. Unser neues Konzept kam sehr gut an“, zog Vorsitzender Klaus Schwarz ein positives Fazit. Der Samstag wurde erstmals als reiner Dressurtag veranstaltet. Während die kleineren Prüfungen in der hinteren Halle stattfanden, wurden die großen Prüfungen bis hin zur Dressurklasse S*-Prix St. Georges auf dem großen Springplatz ausgetragen. Sonntag und Montag boten den Zuschauern wieder ein klassisches zweigeteiltes Turnier, bei dem die Springprüfungen bis hin zur Klasse M* auf dem Springplatz ausgetragen wurden, während alle weiteren Dressurprüfungen in der hinteren Halle stattfanden.

Authentischen Zugang zum Pferdesport vermitteln

Das Konzept des Reitervereins ging aber über das rein Sportliche und Angebote wie das kostenlose Ponyreiten hinaus. „Im Mittelpunkt standen vor allem die Begeisterung für Pferde und der faire Umgang mit ihnen“, erklärte Klaus Schwarz. Um vor allem den jungen Besuchern einen positiven und authentischen Zugang zum Pferdesport zu vermitteln, hatte sich der Reiterverein eine besondere Aktion einfallen lassen. „Viele Kinder und besonders auch Gäste ohne direkten Bezug zum Reitsport verfolgen das Geschehen sonst nur von außen. Deshalb wurden sie von uns zu einer besonderen Parcoursbegehung mit einer Prüfungsrichterin eingeladen“, erklärte der Vorsitzende.

„Diese besondere Aktion sorgte dabei für strahlende Kinderaugen und großes Interesse bei den Besuchern“, berichtete Klaus Schwarz. Der lehrreiche Spaziergang, nach dessen Ende jedes Kind eine „Schleife“ bekam, habe den jungen Besuchern spannende Einblicke in den Parcoursbau, die Linienführung und die Bewertung einer Prüfung gegeben. Auch einige Erwachsene hätten sich spontan angeschlossen. „Für einen Moment konnten sich die Kinder selbst wie Turnierreiter fühlen – und waren ganz begeistert“, erzählte der Vorsitzende. Die große Mehrheit der Reiterinnen und Reiter setze sich mit viel Herzblut für das Wohl ihrer Pferde ein – durch gute Haltung, viel Bewegung und gesunderhaltendes, korrektes Reiten, betonte er. „Die positive Resonanz auf die Aktion hat gezeigt, wie wichtig Offenheit und solche Einblicke sind, um das Verständnis und die Begeisterung für den Pferdesport zu fördern, besonders bei der jungen Generation“, sagte Schwarz.