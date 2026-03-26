Traumurlaub in Thailand, Luxus in Dubai – für viele Deutsche steht Asien oben auf der Liste der Urlaubsziele. Was ändert sich für die Reisebranche durch den Irankrieg?

Von Miriam Trinkel

Mit dem Start der Osterferien beginnt eine neue Reisesaison. Nicht nur das direkte Kriegsgebiet am Persischen Golf, sondern auch viele weitere Ziele sind aktuell schwierig bis unmöglich zu erreichen. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) spielen eine Schlüsselrolle in der Touristik. Nicht nur als Urlaubsziel ist das Land auf der Arabischen Halbinsel mit vor allem der Stadt der Superlative Dubai attraktiv für viele Touristen. Noch viel wichtiger ist der Flughafen in Dubai als eines der größten Drehkreuze für Flugreisen zwischen Europa, Asien, Australien und Afrika.

Doch aktuell geraten die Emirate wie ihre Nachbarländer durch ihre unmittelbare Nähe zum Iran in den Fokus. Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran und den folgenden Gegenangriffen sind sämtliche Gebiete rund um den Persischen Golf wegen Drohnen- und Raketenangriffen zum Kriegsgebiet geworden. Der Luftraum über Iran ist gesperrt, nur wenige Airlines bieten noch Direktflüge nach Asien an. Entsprechend voll besetzt sind die Flugzeuge und teuer die Flüge. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für die Region herausgegeben. Welche Auswirkungen spüren Bad Dürkheimer Reisebüros von dem Krieg in Nahost?

Kanaren derzeit beliebtes Ziel

Christiane Erbuth vom Tui-Reisebüro in Bad Dürkheim bemerkt noch keine besonders starken Veränderungen ihres Alltagsgeschäfts. Laut der Fachfrau haben auch vor dem Krieg nur wenige ihrer Kundinnen und Kunden Reisen in Richtung Nahost gebucht. Aber sie erwartet eventuelle Probleme mit Kreuzfahrten im kommenden Winter, da diese nicht selten eine Route nahe des Konfliktgebiets hätten, erklärt Erbuth. Ein auffällig beliebtes Reiseziel seien aktuell die Kanaren, die dadurch auch schon in den baldigen Osterferien besonders teuer wären.

Also Ulrike Wolfert, Inhaberin des Reiseservice Wolfert in Bad Dürkheim, berichtet, zum aktuellen Zeitpunkt seien keine ihrer Kunden in der Region unterwegs. Umbuchungen und Flugumstiege seien bei ihr kein Thema gewesen. Allerdings würden ihre Kunden sich über Auswirkungen des Krieges auf Urlaubsziele wie Ägypten und die Türkei Gedanken machen, das Anfrage- und Buchungsverhalten sei sehr zurückhaltend.

Langfristige Auswirkungen befürchtet

Carlo Brutscher, Inhaber von Carlo’s Reisewelt, bestätigt das von Erbuth bemerkte Phänomen der Kanaren als derzeit beliebtes Ziel. Reisen nach Asien über die Vereinigten Arabischen Emirate fielen dagegen bei ihm weg. Die entsprechenden Flüge müssten entweder umgebucht oder sogar kurzfristig abgesagt werden. Neue Ziele seien vor allem Griechenland oder die Kanarischen Inseln. Manchmal, so Brutscher, gäbe es auch die Option für Direktflüge nach Asien ohne Umstieg in den Arabischen Emiraten. Des Weiteren merke er auch den Effekt des Kriegs, dass es keine Buchungen mehr in die Emirate gibt. Brutscher rechnet außerdem damit, dass es auch nach Ende des Krieges einige Zeit dauern werde, bis die Kundinnen und Kunden wieder Vertrauen in die Reiseziele am Golf hätten.