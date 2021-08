In Reisebüros ist im Januar eigentlich Hochbetrieb, denn viele buchen zum Jahresanfang ihren Urlaub. Doch auch im zweiten Jahr der Pandemie verzeichnen die Reisebüros in der Region nur vereinzelte Anfragen. Und dann kam vergangene Woche auch noch die Aufforderung der EU-Regierungschefs, derzeit auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.

Dabei sagt Katrin Kinzig, Inhaberin des Wachenheimer Reisebüros „grenzenlos“: „Man kann reisen.“ Sie fügt an: „Alle Kunden, die in den vergangenen Wochen unterwegs waren, sind total glücklich und zufrieden zurückgekommen.“ Kinzig berichtet von einem Paar, das gerade auf einer vierwöchigen Kanaren-Kreuzfahrt war. „Die haben sich auf dem Schiff sicherer gefühlt als hier.“ Ein anderer Kunde, der „unbedingt mal raus wollte“, sei in Gran Canaria gewesen, „da war alles top organisiert“.

Die Organisation sei allerdings „ganz schön schwierig“, verrät Kinzig. So würden sich etwa die Vorschriften zu Quarantäne, die Ein- und Ausreiseverbote der einzelnen Länder und Bedingungen der Reiseveranstalter ständig ändern. Zur Eindämmung der neuen Varianten des Coronavirus setzen die EU-Staaten seit Kurzem auf striktere Beschränkungen: „Von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen sollte dringend abgeraten werden“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Für dennoch Reisewillige muss Kinzig für jede Buchung neu recherchieren. „Man kann sogar bei Botschaften anrufen und fragen, das geht sonst nicht“, sagt sie. Zwar benötige jeder Reisende einiges an Unterlagen, „aber wir helfen den Kunden“, versichert Kinzig. Sie habe auch schon Kunden von Buchungen abgeraten, weil hohe Storno- und Umbuchungsgebühren zu befürchten seien. Insgesamt sei die Nachfrage „sehr, sehr verhalten“, bedauert Kinzig. „Die Touristikbranche leidet unter der Situation am meisten“, sagt die Fachfrau. Wenn Reisen wieder möglich ist, „wollen alle Leute unbedingt weg und rennen uns die Bude ein“, hofft sie.

Digitale Angebote entwickeln

Ulrike Wolfert, Inhaberin des „Schmetterling Reisebüros“ in Bad Dürkheim, nutzt die Zeit für Schulungen und Weiterbildungen sowie für digitale Angebote an ihre Kunden. 2019 habe sie erstmals einen digitalen Kundenabend veranstaltet, da sei die Nachfrage recht bescheiden gewesen. Das sei jetzt anders, erzählt die Reisefachfrau. Digitale Kochabende oder Besuche in Hotels oder eine Live-Schaltung, bei der das professionelle Mixen eines Cocktails vorgeführt wird, nennt Wolfert als Beispiele. Dazu gibt es Rezepte und es sei möglich die Zutaten per Post zu erhalten. Derzeit plane sie digitale Stadtführungen und eine virtuelle Feier zum 20. Jubiläum des Reisebüros Anfang Februar.

Anfragen für Buchungen kämen gelegentlich, „aber es wird nichts gebucht“. „Die Leute sind verunsichert“, so die Erfahrung von Wolfert. Kürzlich habe ein Kunde gesagt, er buche, wenn sie ihm garantiere, dass die Reise möglich sei. Das kann Wolfert nicht, sie verweist aber auf die derzeit „großzügigen Stornoregelungen“ der meisten Reiseveranstalter. Aber auch das werde nicht genutzt, berichtet Wolfert. Angefragt würden überwiegend Ziele in Deutschland oder Europa, die man mit dem Auto anfahren kann, vor allem Ferienwohnungen an der Nord- und der Ostsee. Auch Wolfert geht von einer großen Nachfrage aus, „sobald man wieder reisen kann“.

Hoffen auf steigende Nachfrage ab März

„Still ruht der See“, so beschreibt Carlo Brutscher, Inhaber von „Carlo’s Reisewelt“ in Bad Dürkheim, die Situation. Im Januar seien bisher keine zehn Anfragen bei ihm eingegangen. „Alle für Reisen ab August“, sagt Brutscher. Er informiere derzeit Kunden über Reise- und Buchungsmöglichkeiten, „aber die Leute halten sich zurück“. „Es ist eine ganz schwierige Situation“, sagt Brutscher. Seine Reserven seien fast aufgebraucht „und die Überbrückungshilfen sind ein Tropfen auf dem heißen Stein“. Er hofft, dass ab März oder April die Nachfrage deutlich steigen wird.

„Wir machen normal im Januar etwa 30 Prozent unseres Umsatzes“, berichtet José Lopez, einer der Gesellschafter von „einfach buchen“ in Bad Dürkheim. In diesem Jahr habe er bisher fünf Buchungen für Reisen im Sommer oder Herbst verkauft und einzelne Flüge. „Das ist vom Umsatz her so, wie wenn ein Supermarkt ein Kaugummi verkauft“, sagt Lopez. Er berichtet, dass das Reisebüro im vergangenen Jahr nur 20 bis 30 Prozent des normalen Umsatzes gemacht habe. Seine beiden Mitgesellschafter hätten seit dem ersten Lockdown einen anderen Job, die Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Er kümmere sich mit einer Auszubildenden um das Reisebüro.