Entsprechend den heutigen Wünschen der Kunden wurde das TUI Reisebüro am Bad Dürkheimer Bahnhof umgebaut. Kataloge haben ausgedient, es wird in den PC geschaut.

Kommen die Kunden in das Reisebüro der TUI (Touristik Union International) in Bad Dürkheim an der Endschleife der Rhein-Haardt-Bahn am Bahnhof, treffen sie jetzt auf ein verändertes Konzept: Statt einer Theke mit nebeneinander angeordneten Schreibtischen und dahinter sitzenden Reisefachleuten findet man jetzt drei aufgelockert im ganzen Raum verteilte Schreibtische, an denen Beratungsgespräche geführt werden können. Im April wurde umgebaut. Die Arbeiten dauerten bei laufendem Betrieb 14 Tage, so dass der neu gestaltete Raum am 1. Mai wieder für Kundenbesuche zur Verfügung stand. Außerdem lautet der Name jetzt TUI (Reisebüro). Am Samstag wurde die Wiedereröffnung im neuen Look offiziell vorgestellt.

Früher dominierten Regalwände mit vielen ausgelegten Reiseprospekten den Raum, sie sind völlig verschwunden: Man braucht im Computer-Zeitalter keine Prospekte mehr. Heute schaut sich der Reiselustige die Reisevorschläge zusammen mit der Reiseverkehrskauffrau einfach im Computer an.

Der ganze Raum ist jetzt heller und freundlicher und wird dominiert von zwei großen Bildern mit Traumreisezielen: Sonne, weißer Strand, blauer Himmel, Palmen und Hängematte oder kleine grüne Inselchen mitten im tiefblauen Meer.

„Da möchte ich gerne mal hin“

Auf dem großen Bild im Eingangsbereich ist ein Kreuzfahrtschiff zu sehen . „Da möchte ich gerne einmal hin“, sei eine häufige Reaktion der Kunden, erzählte Filialleiterin Christiane Erbuth. Sie und ihre Kolleginnen Sandra Wiese und Nicole Karius beraten alle drei schon sehr lange hier: zwischen 18 und 28 Jahren. Angebote an die Kunden werden per Mail abgegeben, im Anhang gibt es die beschreibenden Bilder, erzählt Erbuth. „Unsere Aufgabe ist es, im Gespräch mit den Kunden herauszufinden, in welche Richtung die Wünsche gehen und dann Vorschläge zu unterbreiten.“

Da gehe es nicht nur um Ziele, sondern auch darum, wie das Urlaubszuhause aussehen soll. Soll es ein Hotelzimmer sein, eine Wohnung oder vielleicht sogar ein Ferienhaus? Ein weiterer Vorteil beim Ansehen im Computer ist, dass man sofort sehen kann, wie es mit der Verfügbarkeit der favorisierten Objekte aussieht. „Momentan boomen Kreuzfahrten wie verrückt“, wusste die Filialleiterin zu berichten – und zwar zu Zielen auf der ganzen Welt.