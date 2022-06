In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in der Bahnstraße und in der Georg-Fitz Straße in Ellerstadt gleich an zwei Autos jeweils einen Reifen plattgestochen, teilt die Polizei mit. Glücklicherweise hätten die Autobesitzer das noch vor dem Fahrtantritt bemerkt. Da die Einstichstelle an beiden Reifen gleichgroß war, gehen die Beamten von einem Tatzusammenhang aus. Anwohner oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen, sollten sie Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können.