Bei einem im Westring in Weisenheim am Sand geparkten roten VW Caddy wurden in der Nacht zum Sonntag sämtliche Reifen zerstochen sowie beide Außenspiegel beschädigt. Der Besitzer hatte laut Polizei zwischen 0.40 und 1.20 Uhr verdächtige Geräusche gehört, dachte sich aber nichts dabei. Am Sonntagmorgen bemerkte er dann den Schaden an seinem Auto. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.