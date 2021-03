Bei einem auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim geparkten VW Golf sind am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr beide Hinterreifen zerstochen worden. Außerdem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Das hat die Polizei mitgeteilt, die den Schaden auf rund 700 Euro schätzt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.