Auf rund 150 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein oder mehrere Täter an einem geparkten Opel in Ellerstadt verursacht haben. Die Tat habe sich zwischen Sonntag, 21. Juli, 8 Uhr, und Sonntag, 28. Juli, 12 Uhr in der Flersheimer Straße ereignet. Ein Reifen sei zerstochen worden. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder der E-Mail-Adresse pibadduerkheim@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.