Dass die Menschen in Bad Dürkheim ihr Geld nicht nur für Swimmingpools oder Cabrios ausgeben, sondern auch oft an andere denken, dafür gibt es viele Beispiele: etwa den jährlichen RHEINPFALZ-Spendenlauf, bei dem stets eine fünfstellige Summe für den guten Zweck zusammen kommt. Oder natürlich das 2019 eröffnete Hospiz, für dessen Bau Bürger aus der Region mehr als 600.000 Euro bereit gestellt haben und das nach wie vor auf alle erdenkliche Weise unterstützt wird.

So häkeln derzeit Ehrenamtliche kleine Würmchen, die die Alltagssorgen verschwinden lassen. Sie liegen in Bad Dürkheimer Geschäften aus, in denen man sie gegen eine Spende einfach mitnehmen kann. Mit dem RHEINPFALZ-Bericht kam noch mehr Schwung in die Aktion, unter anderem wollen sich weitere Helfer anschließen. Zum Dank dafür hat die Redaktion jetzt auch drei Sorgenwürmchen bekommen, was uns diese Woche besonders gefreut hat – ganz ohne Pool und Cabrio.