Die beiden Rhythmischen Sportgymnastinnen Nea-Sophie Stanger (12) aus Weisenheim/Sand, die für den TB Oppau startet, hat sich über eine gute Platzierung bei den Regionalmeisterschaften Süd für die deutschen Jugendmeisterschaften (27. bis 29. Mai) qualifiziert. In Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) wurde Nea-Sophie Stanger Zweite in der Jugendleistungsklasse 13.

Die Teilnahme an der Talentsichtung am 14. Mai in Mainz, der Vorstufe zur Jugendmeisterschaft, haben sich die Zwillinge Rana und Irem Coban (10) aus Frankenthal gesichert: Beide belegten in der Schülerleistungsklasse 10 mit der exakt gleichen Punktzahl gemeinsam Platz sieben.

Trainerin Sari Öholm aus Frankenthal war zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge: „Das Training hat sich ausgezahlt. Gefeilt wird jetzt an den Übungen. Ich bin aber froh, dass nach der langen Corona-Pause jetzt endlich wieder Wettkämpfe stattfinden.“