Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG TV Dürkheim/BI Speyer II beendet die Saison 2021/2022 so gut wie noch nie. Besonders beeindruckte der fokussierte, starke Saisonschlussspurt mit vier Siegen in vier Spielen. Der erfahrene spanische Trainer Jordi Salto Sabate hat es geschafft, die jungen SG-Talente zu fordern und zu formen. Ohne Verletzungspech, Corona und Abstellungen an die „Erste“ wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Tabellenfünfter oder -sechster in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest, das ist noch nicht ganz raus. Ein paar Nachholspiele stehen noch aus. Auf jeden Fall aber wird die SG TV Dürkheim/BI