Die SG TV Dürkheim/BI Speyer II hat es verpasst, in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib zu machen. Die SG verlor das Heimspiel gegen die DJK Nieder-Olm 68:75 (35:36) und startete damit denkbar ungünstig in die englische Woche.

Statt sich mit vier Punkten Vorsprung von den Rheinhessen abzusetzen und ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze aufzubauen, sind die SG-Cracks jetzt punktgleich mit der DJK Nieder-Olm.