Aus einer guten Saison wurde eine sehr gute. So könnte das Abschlussfazit der SG TV Dürkheim/BI Speyer II nach dem letzten Spiel in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest lauten. Souverän mit 87:72 (36:30) gewann die SG das Nachholspiel am Mittwochabend bei Eintracht Frankfurt. Es war der vierte Sieg in Serie auf der Zielgeraden der Saison. Eine fantastische Leistung.

Die Spielgemeinschaft hat jetzt alle 22 Begegnungen absolviert und rückte durch das erneute Erfolgserlebnis auf den fünften Platz vor. Die Konkurrenz hat die Runde noch nicht komplett abgeschlossen