Vor den Rathäusern in Wachenheim und Ellerstadt wird am Sonntag, dem 17. Mai die Regenbogenfahne gehisst. Das hat der Ortsverband Wachenheim von Bündnis 90/Die Grünen angekündigt. Anlass ist der Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie an diesem Datum. „Das Hissen der Regenbogenflagge ist ein symbolischer Akt für Vielfalt und Toleranz und signalisiert queeren Menschen, dass sie in der Verbandsgemeinde Wachenheim respektiert werden und ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind“, erklären die Grünen.

Die Partei lädt interessierte Bürger ein, am Hissen der Flagge um 10 Uhr teilzunehmen, das zeitgleich in Ellerstadt und Wachenheim stattfinden soll.