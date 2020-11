Sie war die Frau der ersten Stunde: Hedel Orth hat vor über 70 Jahren die Dürkheimer Ausgabe der RHEINPFALZ mit aus der Taufe gehoben. Nun ist die erste Redakteurin der Lokalausgabe im Alter von 99 Jahren gestorben.

Mit 28 Jahren wurde Orth die erste Chefin in Bad Dürkheim. Das war im Jahr 1949. Die RHEINPFALZ selbst war nur wenige Jahre alt und brachte erstmals eine eigene Ausgabe für die Kurstadt heraus. Was damals noch eine absolute Ausnahme war: Neben Orth berichteten vor allem Frauen über die Geschehnisse aus Bad Dürkheim. „Die öffentliche Meinung wurde also über Jahre hinweg von Frauen vertreten (...). Über die ,Weiberwirtschaft’ machten unsere Kollegen ihre Witze, zumal verantwortliche Redakteurinnen früher noch selten waren“, erinnerte sich Hedel Orth in einem RHEINPFALZ-Beitrag aus dem Jahr 1999 an ihre Berufsjahre.

In die Kurstadt war die gebürtige Dernbacherin als Kind gekommen, weil ihr Vater Direktor der Alten Lateinschule war. Ab 1948 absolvierte sie ein Volontariat bei der RHEINPFALZ in Neustadt und blieb der Zeitung treu bis zum Jahr 1970, als sie den Beruf zugunsten der Familie aufgab. Dass sie sich mit der RHEINPFALZ weiter verbunden fühlte, verriet die Seebacherin ebenfalls in dem Gespräch zum 90. Geburtstag. Morgens las sie immer gerne RHEINPFALZ und FAZ – als erstes nahm sie dabei stets „ihren“ Lokalteil in die Hand. Sie sei an den Themen nah dran gewesen und habe sie meinungsstark kommentiert, beschreiben Wegbegleiter ihre journalistische Karriere.

In ihren Jahren bei der Zeitung gab es neben den Dürkheimer Themen – etwa die Gestaltung der Innenstadt nach dem Krieg oder die Neuführung der B 37 – auch einiges aus der großen Politik zu berichten. So erinnerte sie sich gern an zahlreiche Anekdoten mit Dürkheimer Bürgermeistern wie Alfred Gropp, Ludwig Schön und Bernhard Mangold, wusste aber auch von Begegnungen mit Willy Brandt oder Ludwig Erhard zu erzählen.

Verheiratet war Hedel Orth 68 Jahre lang bis zu dessen Tod mit Bernhard Orth, der lange Geschäftsführer des Hessisch-Pfälzischen, später Süddeutschen Zuckerrübenverbands war und in der Stadt „Zucker-Orth“ genannt wurde.

Hedel Orth hinterlässt drei Töchter sowie Enkel und Urenkel.