Weil er sich in der Neonazi-Szene bewegt, hat die Lebenshilfe einen Mitarbeiter freigestellt. Das hat Geschäftsführer Sven Mayer am Montag bestätigt. Die Einrichtung wusste nach eigenen Angaben seit Februar von der Gesinnung des Manns, die dieser auch bei Demonstrationen zur Schau stellte.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ zeigte sich Mayer fassungslos: „Eine rechtsextreme Gesinnung passt in keinster Weise zu den Werten, für die die Lebenshilfe steht, und in keinster Weise zu unserem Menschenbild.“ Der langjährige Mitarbeiter ist seit dem 16. Juni freigestellt.

Wie Mayer weiter sagte, habe der Mann seine rechtsextreme Gesinnung im Februar in einem Gespräch kundgetan – und angekündigt, diese weiter öffentlich ausleben zu wollen. Wie lange der Mann schon in der Neonazi-Szene aktiv ist, wisse er nicht, so der Geschäftsführer. Der Mitarbeiter habe keinen Widerspruch zu seiner Arbeit mit Behinderten gesehen, die im Nationalsozialismus als „lebensunwertes Leben“ bezeichnet und verfolgt wurden. Historiker schätzen, dass bis zu 100.000 behinderte Menschen dem staatlich organisierten Massenmord in der Nazi-Zeit zum Opfer gefallen sind.

Der Rechtsextreme hat in einer Wohngruppe behinderte Menschen betreut. Bei der Arbeit habe sich der Mann nichts zuschulden kommen lassen. Seine Kollegen hätten bestätigt, dass „sein außerdienstliches Verhalten nicht in den Betrieb hineingewirkt hat“.

Stößt das Rechtssystem an Grenzen?

Bereits nach dem Gespräch im Februar habe die Lebenshilfe arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet und Konsequenzen gezogen, sagt der Geschäftsführer. Unter anderem sei dem Mann eine Leitungsfunktion entzogen worden. Allerdings sei seine rechtsextreme Gesinnung für die Verantwortlichen damals noch „eher abstrakt“ gewesen, so Mayer. Mitte Juni sei dann ein Vertreter der linksextremen Antifa bei der Lebenshilfe gewesen und habe belastendes Material vorgelegt – unter anderem Fotos, die den Mann bei Neonazi-Aufmärschen und im Kreise anderer Rechtsextremer zeigen. Außerdem beschuldigt ihn die Antifa bei verschiedenen Demonstrationen diverser Übergriffe gegen linke Gegendemonstranten und Journalisten. „Dieses Verhalten des Mitarbeiters in der Öffentlichkeit und seine Äußerungen zu Geschehnissen während der Zeit des Nationalsozialismus machen uns fassungslos“, heißt es in einer Presseerklärung der Lebenshilfe zu dem Fall.

Aufgrund des Materials sei der Mitarbeiter nach einem Gespräch freigestellt worden. „Wir sind aber nicht auf die Forderungen der Antifa eingegangen“, betont Mayer, der von einem Erpressungsversuch spricht. Die Antifa habe versucht, die Lebenshilfe in einen Konflikt mit ihrem Gegner hineinzuziehen und diesen auf dem Rücken der Lebenshilfe ausgetragen.

Doppelter Kündigungsschutz

Auch den Vorwurf, er habe sich „weggeduckt“, will Mayer nicht gelten lassen. „Wir haben unserem Mitarbeiter unmissverständlich mitgeteilt, dass wir uns von ihm trennen möchten“, so Mayer. Obwohl der Mann immer wieder betont habe, der Lebenshilfe niemals schaden zu wollen, sei er zu einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht bereit gewesen.

Der Mitarbeiter besitze aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit und der Mitgliedschaft im Betriebsrat einen doppelten Kündigungsschutz, heißt es in der Mitteilung der Lebenshilfe. Der Betriebsrat habe die Zustimmung zu einer außerordentlichen Kündigung nicht erteilt: „Derzeit prüfen wir intensiv mit verschiedenen Fachanwälten weitere arbeitsrechtliche Schritte.“ Allerdings scheine es so, als stoße das Rechtssystem in diesem Fall an seine Grenzen, sagt Mayer mit einem Unterton von Resignation in seiner Stimme.