Die Weinlese hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter nach vorne verschoben. Doch wann geht es in diesem Jahr in der Region los? Und wie wirken sich Hitze und Trockenheit auf die Pflanzen und den neuen Jahrgang aus?

Über rund zehn Wochen lädt die Weinbiet Manufaktur in Mußbach alljährlich zum Federweißen ein. Deshalb starten ihre Winzer meist als Erste mit der Lese. Um die Lage zu peilen, war Geschäftsführer