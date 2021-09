Die Von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg und die Realschule plus am Speyerbach Lambrecht haben Schulbücher sowie Unterrichtsmaterial für die Ahrtalschule Realschule plus Altenahr gesammelt.

Wie Petra Guth, Rektorin der Von-Carlowitz-Realschule, berichtet, sei die Aktion durch einen Hilferuf nach Schulbüchern und weiteren Unterrichtsmaterialien von einer Lehrerin an der Ahrtalschule entstanden, die mit einer Lehrerin an der Realschule plus am Speyerbach befreundet ist.

Das Gebäude der Ahrtalschule sei von der Flut so stark beschädigt worden, dass nach den Sommerferien dort kein Unterricht stattfinden konnte. Auch die kompletten Bücher der Schulbuchausleihe seien der Flut zum Opfer gefallen, ebenso wie zahlreiches Unterrichtsmaterial. Daraufhin sammelte das Kollegium der beiden Realschulen in Lambrecht und Weisenheim Schulranzen, Hefte, Schreibutensilien, Sportbeutel sowie fast 30 Umzugskartons mit Schulbüchern. Mit der Unterstützung des THW Frankenthal kamen die Kisten schließlich im Ahrtal an.