Punkt 9 Uhr ist am Freitag der Startschuss gefallen: Daraufhin haben sich rund 300 Jungen und Mädchen der Carl-Orff-Realschule plus beim Spendenlauf ihrer Schule aufgemacht, um möglichst viele Runden um die Bad Dürkheimer Saline zu drehen. Denn ihre Sponsoren spendeten je gelaufener Runde. Am Ende erliefen sie rund 13.000 Euro. Die Hälfte des Erlöses geht an den Förderverein der Schule, die andere Hälfte an die Tierhilfe Bad Dürkheim. Insgesamt schafften die Realschüler 3666 Runden, was etwa 2400 Kilometern entspricht. Für die besten Läuferinnen und Läufer gab es hinterher Pokale, Urkunden und weitere Preisen. Joe Urlbauer (9a) kam auf 32 Runden. Fiona Hetterling (5a) erhielt den Ehrenpreis: Sie hatte mehr als zehn Sponsoren organisiert und 980 Euro erlaufen. Der Schulelternbeirat steuerte den Erlös aus dem Kuchenverkauf bei.