Eng mit dem geplanten Umbau und der Sanierung der Brunnenhalle verbunden sind die Arbeitsplätze der Mitarbeiter im Fachbereich Tourismus der Stadtverwaltung, die derzeit an verschiedenen Stellen in der Stadt verteilt sind. Sie sollen später ebenso in der Brunnenhalle untergebracht werden wie die Tourist-Info. Diese befindet sich derzeit in einem Container am Jukib in der Kurbrunnenstraße. Doch soll das so bleiben? Derzeit sei die Stadtverwaltung in Gesprächen, um zusätzliche Räume für den Fachbereich anzumieten, erklärt Sonja Kowol, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Stadt hoffe, in den kommenden Monaten Vollzug melden zu können. In die Räume sollen laut Kowol die Gruppenabteilung sowie die Mitarbeitenden einziehen, die für die Zusammenarbeit mit Tourismus-Betrieben sowie die touristische Infrastruktur zuständig sind. Der Container für die Gästebetreuung soll bis zur Fertigstellung der Brunnenhalle allerdings bestehen bleiben.