Schwarze Rauchschwaden im Feld bei Friedelsheim haben am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs hatte laut Polizei den Rauch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Der Grund für die Rauchentwicklung laut Mitteilung: In einer Schutzhütte wurden diverse Abfälle verbrannt. 16 Einsatzkräfte der Feuerwehren Friedelsheim/Gönnheim/Wachenheim waren mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Die Schutzhütte sei dank ihrer massiven Sandstein-Bauweise nicht beschädigt worden. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.