Am Mittwoch hat sich in einem Mehrfamilienhaus in der Kleinkarlbacher Straße gegen 15 Uhr Rauch entwickelt. Wie die Polizei mitteilt, quillte der Rauch aus dem Fenster einer Wohnung. Die Ursache dafür lag laut den Beamten bei einem Hund, der sich vermutlich verbotenerweise Essen vom ausgeschalteten Herd geholt hatte. Dabei habe er über das Touch-Bedienfeld eine Herdplatte angeschaltet. Auf dem Herd hätten noch einige Plastikgegenstände gestanden, die anfingen zu schmoren und zu qualmen. Dadurch sei weder das Gebäude beschädigt noch jemand verletzt worden.