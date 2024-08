Rauch wurde der Bad Dürkheimer Feuerwehr am Samstag gleich zweimal gemeldet. Wie Wehrleiter Karlheinz Bayer berichtet, ging am Vormittag, gegen 9.30 Uhr, eine Mitteilung über Rauch über einem Waldgebiet, links der Bundesstraße 37, zwischen Dürkheim und Leistadt, ein. Die Feuerwehr sei mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten ausgerückt. Wie Bayer weiter berichtet, war ein Grillfeuer Ursache des Rauchs. Wegen der Nähe zum Wald habe das Grillfeuer gelöscht werden müssen. Gegen 15 Uhr sei dann erneut Rauch gemeldet worden, dieses Mal in der Nähe von Lambertskreuz. Vor Ort habe man jedoch nichts feststellen können. Auch Piloten von Sportflugzeugen, die vom Dürkheimer Flugplatz aus unterwegs waren und der Pilot eines Rettungshubschraubers, der gerade über das Gebiet geflogen sei, hätten keinen Rauch gesehen. Der Einsatz sei abgebrochen worden. rhp