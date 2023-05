Am Freitag ist ein körperlich beeinträchtigter 66-Jähriger in seinem Wohnhaus in der Dürkheimer Sonnenwendstraße von zwei unbekannten Männern beraubt worden. Der 66-Jährige ist dabei verletzt und deshalb später in Krankenhaus gebracht worden. Das teilt die Polizei mit. Die Männer sollen sich zuvor als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ausgegeben haben. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag zwischen 14.30 und 15 Uhr verdächtige Personen in der Sonnenwendstraße gesehen haben. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 35 Jahre alt und mit Jeans und Sweatshirt bekleidet gewesen sein. Kontakt: Kriminaldauerdienst Ludwigshafen, Telefon 0621 963 2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.