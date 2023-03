Der Netto-Supermarkt in Freinsheim ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr überfallen worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, bedrohte der unbekannte Täter eine Angestellte mit einem Küchenmesser und forderte die gesamten Einnahmen aus der Kasse. Danach flüchtete er mit der Beute aus dem Markt. Über die geraubte Summe machte die Polizei keine Angaben.

Die Täter soll laut Polizei ein 20 bis 30 Jahre alter Mann, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, südländisches Aussehen, sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent, war schwarz gekleidet und trug eine helle OP- Maske.

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 (Email kineustadt@polizei.rlp.de) so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.