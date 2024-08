Nach den Kommunalwahlen hat der Verbandsgemeinderat Wachenheim erneut den Ellerstadter René Breier (SPD) zum Ersten Beigeordneten gewählt. Auf der Tagesordnung des Rats am Dienstag, 19 Uhr, im Wachenheimer Rathaus, wird nun Breiers Geschäftsbereich formal neu gebildet. Der Ellerstadter bleibt weiter für die Aufgaben zuständig, die er schon in den vergangenen fünf Jahren bearbeitet hat. Dabei handelt es sich unter anderem um die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sonstige soziale Aufgaben, Allgemeine Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Obdachlosenbereich sowie der öffentlicher Personennahverkehr. Er ist außerdem für die Ehrenamtsagentur zuständig. Außerdem wird der Verbandsgemeinderat die Planung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen vergeben. Es gibt dazu ein Förderprogramm des Landes, das noch bis Ende des Jahres läuft und bei dem die VG Zuschüsse von bis zu 85 Prozent der förderfähigen Kosten beantragen kann. Bei den vier Haltestellen sind derzeit eine in Wachenheim, eine in Friedelsheim und zwei in Ellerstadt vorgesehen.