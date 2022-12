Probleme in der Kita kamen in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Erpolzheim zur Sprache. Friedrich Rohlfing (FWG) zufolge wird Eltern immer wieder kurzfristig mitgeteilt, dass sie ihre Kinder wegen Personalmangels nicht bringen oder früher abholen sollen. Oder sie würden sonntagabends eine E-Mail bekommen, dass ihr Kind am nächsten Tag nicht betreut werden könne, ergänzte Steffen Guhl (CDU). Er vermutete, dass die Personalplanung nicht funktioniert. Verärgert sind die Gemeinderats-Mitglieder auch darüber, dass sie über die Probleme in der Kita nicht informiert werden. Auf Vorschlag von Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) soll die Verbandsgemeindeverwaltung die Angaben bis zur nächsten Ratssitzung liefern.

Hoffen auf weitere Springerstellen

Laut VG-Verwaltung Freinsheim lag den Ratsmitgliedern aber bereits vor der jüngsten Sitzung eine Stellungnahme vor. Das Schreiben, das auf den 8. Dezember datiert ist, ist eine Reaktion auf eine Beschwerde des Rats vom November. Wenn plötzlich „mehrere pädagogische Fachkräfte gleichzeitig“ wegen Krankheit ausfielen, könne nur kurzfristig reagiert werden. Springerkräfte seien anderweitig beschäftigt, auch Fachkräfte anderer Einrichtungen könnten nicht einspringen, denn dort gebe es auch Ausfälle. Das Land gebe aber gleichzeitig vor, dass Fachkräfte auch in Randzeiten da sein müssen. Kürzungen seien dann die einzige Lösung, so die Verwaltung. Im neuen Haushaltsplan seien zusätzlich 2,5 Springerstellen aufgeführt. Wenn dieser genehmigt wird, hofft die VG, dass sich die Situation entspannt.