Eine wichtige Entscheidung steht in einer Sitzung des Gemeinderats Kallstadt am heutigen Montag, 28. Oktober, um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus an. Die Ratsmitglieder werden darüber abstimmen, wie das Dorfzentrum zukünftig aussehen soll. Die Neugestaltung des Bereichs Platz der 100 Weine, Dorfgemeinschaftshaus und ehemaliges Raiffeisengebäude ist das größte Projekt der Dorfentwicklungsplanung, die aus der Dorfmoderation entstanden ist. Im Februar stellten die Geschäftsführerinnen des in Kaiserslautern ansässigen Planungsbüros Stadtgespräch den Ratsmitgliedern drei mögliche Varianten für die Gestaltung des Dorfzentrums vor. Die Ratsmitglieder konnten sich in mehreren Diskussionen allerdings nicht auf eine einigen. Die Mitglieder des neuen Gemeinderats haben sich bereits am 8. Oktober in einer Klausurtagung mit den Varianten beschäftigt.