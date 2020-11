Ein blauer Akku-Rasenmäher der Marke Einhell ist am Mittwoch zwischen 9 und 11.30 Uhr von einem Grundstück in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim gestohlen worden. Laut Polizeibericht stand das Gerät auf einem frei zugänglichen Teil des Anwesens. Der Wert des Rasenmähers wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.