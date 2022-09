Ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro ist das Ergebnis eines Rangierunfalls in der Freinsheimer Bahnhofstraße. Laut Polizei passierte der Unfall am Freitagvormittag zwischen 11 und 11.45 Uhr. Ein Unbekannter hat einen geparkten Audi A3 beim Parken am Heck erwischt und ist dann einfach weitergefahren. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.