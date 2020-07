Zwischen Sonntag und Montag hat der Polizei zufolge ein Unbekannter – vermutlich mit einem Stein – in der Straße Auf der Hayert die Fahrerseite eines Toyota zerkratzt. Der Schaden beträgt 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.