Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 17 Uhr, die Motorhaube eines im Lindenring in Bad Dürkheim geparkten Opel Corsa zerkratzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf 500 Euro. Sie bitten um Hinweise auf die Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.