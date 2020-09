Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte nach Angaben der Polizei den Opel GrandlandX eines 56-Jährigen beschädigt, den dieser auf einem Parkplatz an der Ecke Georg-Fitz-Straße abgestellt hatte. Der oder die Täter zerkratzten demnach die komplette linke Fahrzeugseite und richteten einen Schaden von 800 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.