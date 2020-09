Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte der Polizei zufolge auf ein Grundstück im Akazienweg in Bad Dürkheim vorgedrungen und haben mehrere Gegenstände beschädigt. So demolierten die Täter mehrere Zäune, warfen ein Insektenhotel um und zertraten mehrere Pflanzen in einem Hochbeet. Den Schaden beziffert die Polizei auf 100 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.