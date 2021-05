Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, haben nach Polizeiangaben Unbekannte Zugang zu einem Tennisgelände in der Kanalstraße in Bad Dürkheim verschafft. Sie brachten einen Zigaretten-Abfalleimer vom Eingangsbereich in den hinteren Bereich auf einen der Tennisplätze und setzten ihn vermutlich mit Stöcken in Brand. Diese löschten die Täter zwar im Anschluss mit einem auf dem Tennisplatz befindlichen Wasserschlauch. Da sie das Wasser aber nicht abstellten, wurden der Sand und das darunter befindliche Kiesbett enorm beschädigt. Der Tennisplatz ist daher bis auf Weiteres nicht bespielbar. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 800 Euro. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.