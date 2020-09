Bislang Unbekannte haben am Montag zwischen 9 und 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Friedelsheim die Heckscheibe eines Kia Sportage eingeschlagen. Die 57-Jährige Halterin hatte den Wagen dort laut Polizei ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Aus dem Fahrzeug sei nichts entwendet worden, den Schaden beziffern die Beamten mit 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.