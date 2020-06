Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr im Bad Dürkheimer Kurpark im Bereich der Brunnenhalle randaliert. Das hat die Polizei mitgeteilt. Eine Streife war alarmiert worden, nachdem die Täter ihr Zerstörungswerk beendet hatten, zum Tatzeitpunkt gingen keine Anrufe bei der Polizei ein. In dem Bereich im Park waren alle Mülleimer abgetreten, drei Bänke in den Brunnen gestellt und große Pflanzkübel umgeworfen worden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.