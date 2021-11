Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, haben Unbekannte nach Polizeiangaben von Mittwoch auf einem Firmengelände im Bruch in Bad Dürkheim einen abgestellten Bagger beschädigt. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und versuchten erfolglos, den Tankdeckel aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.