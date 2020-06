In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte auf dem Dackenheimer Golfplatz randaliert. Laut Polizei beschädigten sie mehrere Bänke, Schilder und Mülleimer. Außerdem beschmierten sie das Green einer Bahn mit Bauschaum und Graffitis – alles im östlichen Teil des Platzes. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter hatte am Montagabend eine Gruppe Jugendlicher gesehen, weitere Zeugen werden gesucht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher um Hinweise an pibadduerkheim@polizei.rlp.de oder 06322 9630.