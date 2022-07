Der dritte Wiesenweg, die Radwegverbindung zwischen Bad Dürkheim und Erpolzheim, wird erst Ende Juli asphaltiert. In einer früheren Pressemitteilung der Stadt hatte es einen Fehler gegeben. Darin war die Rede davon, dass der Weg Ende Juni asphaltiert wird und zu diesem Zweck eine Woche gesperrt werden müsse. Die Sperrung dauert aber bereits drei Wochen. In dieser Zeit mussten die Gerätschaften der Bahn abtransportiert werden. Außerdem standen noch Untersuchungen des Untergrundes an. „Wir sind im Zeitplan“, betonten Steffen Wietschorke vom Dürkheimer Bauamt sowie der Geschäftsführer des Gewässerzweckverbands Isenach-Eckbach, Hans Peter Theiß. Der Radweg wurde durch die Bahndammsanierung sowie die Hochwasserschutz-Bauarbeiten im Bruch in Mitleidenschaft gezogen.