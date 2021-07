Schneller als die Konkurrenz: Hanna Hagemann vom Bad Dürkheimer Radsport-Team Pfälzer Land hat das Gebrüder-Moos-Gedächtnisrennen „Rund um den roten Stuhl“ beim RV Sossenheim 1895 in der Altersklasse U13 gewonnen. Das hat der Verein mitgeteilt. Beim Kriterium waren 20 Runden über je 950 Meter zu absolvieren. Dank einer starken Solofahrt holte sich das Radsporttalent ungefährdet alle vier Wertungen, wie der Verein weiter berichtet. Am Ende stand also die maximale Ausbeute von 25 Punkten. Damit ließ sie elf junge Radler hinter sich. Laut Team Pfälzer Land war es ihr erster Sieg in der U13 auf deutschem Boden. Der Renntag im Frankfurter Stadtteil fand wegen der Pandemie ohne Zuschauer statt.