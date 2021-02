An einem Am Sonnenberg in Gönnheim am Fahrbahnrand geparkten Wohnmobil haben Unbekannte im Zeitraum von 19. Januar bis 2. Februar die Radmuttern gelöst. Das ist laut Polizei jetzt erst bekannt geworden.

Polizei sucht Zeugen

Der 55-jährige Fahrer des Wohnmobils hörte unterwegs ein Klopfen vorne links an seinem Fahrzeug. Als er nachsah, entdeckte er, dass zwölf Radmuttern gelockert worden waren. Die vordere linke Felge war so locker, dass sie sich auf der Radnabe leicht hin und her bewegen ließ. Es kam zwar zu keiner konkreten Gefahrensituation, dennoch ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.